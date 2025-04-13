الحوثيون يعلنون مقتل 117 مدنيا بغارات أمريكية على اليمن منذ 16 مارس

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أعلنت الحوثيون، الأحد، مقتل 117 مدنيا جراء الغارات الأمريكية على اليمن منذ 16 مارس المنصرم.

وقال أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الجماعة (غير معترف بها دوليا) أن "117 شهيدا و221 جريحا مدنيا هم حصيلة العدوان الأمريكي على اليمن منذ 16 مارس بينهم نساء وأطفال"، حسب موقع 26 سبتمبر التابع للجماعة.

وأضاف الأصبحي، أن "189 شخصا قتلوا مع إصابة و575 منذ بداية إسناد اليمن لغزة إلى 16 مارس" منذ أكثر من عام.

ومنذ منتصف مارس 2025، أعلن الحوثيون استئناف الهجمات البحرية وحظر حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تضامنا مع غزة وفق تعبير الجماعة المتحالفة مع إيران.

وفي المقابل، استأنفت الولايات المتحدة شن غارات مكثفة على عدة محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين شمال وغربي اليمن، بعد توقف استمر نحو شهرين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل العديد من قادة الحوثي جراء الضربات الجديدة، وهدد الحوثيين بـ"الإبادة التامة".