السوداني يؤكد أهمية العلاقات الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة

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أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية التي تعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين.

ورحب السوداني خلال استقباله عددا من أعضاء الكونجرس الأمريكي "بكل مساعي تثبيت التهدئة في المنطقة ودعم العراق للقاءات والحوارات الرامية لإنهاء التوتر، وفرض الأمن والاستقرار"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وشدد السوداني على "أن العراق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة والإصلاحات والاستحقاقات وأهمها إجراء الانتخابات التشريعية التي ستؤكد التزام الشعب العراقي بجميع أطيافه بالمسار الديمقراطي".

من جانبهم، أشار أعضاء وفد الكونجرس الأمريكي الذي ضم كل من مايكل بومجارتنر عن الحزب الجمهوري وآدم سميث وجورج وايتسايدز ووزلي بيل وسارة جيكوبز عن الحزب الديمقراطي، إلى أهمية العلاقة مع العراق بوصفه شريكاً مهماً في الشرق الأوسط.

وأشاد وفد الكونجرس بالنجاحات التي حققتها الحكومة العراقية في التنمية والبناء والإعمار وفي مختلف المجالات.

وحسب البيان جرى التباحث في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.