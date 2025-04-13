فعاليات ثقافية لتعزيز الوعي والانتماء في جنوب سيناء

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء عددا من الأنشطة التوعوية المتنوعة، بهدف غرس القيم الوطنية وتنمية الوعي والمعرفة لدى الأطفال والشباب، ضمن برامج وزارة الثقافة، وأجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

أقيمت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وشهدت محاضرة عقدتها مكتبة طابا الثقافية بعنوان "عيد تحرير سيناء" ألقاها وائل لبيب، وكيل مدرسة طابا الجديدة، أكد خلالها أهمية الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة، تقديرا لتضحيات الأبطال الذين استردوا أرض سيناء الغالية.

وأشار المحاضر إلى أن يوم 25 أبريل 1982 شهد انسحاب آخر جندي إسرائيلي من سيناء وفقا لمعاهدة كامب ديفيد، بينما استردت مصر طابا لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989، مؤكدا أن الاحتفاء بهذه الذكرى يعزز الانتماء الوطني في نفوس الأجيال الجديدة.

في شأن آخر وبمناسبة اليوم العالمي للصحة، نظم قصر ثقافة شرم الشيخ محاضرة قدمتها الشاعرة أميمة إسماعيل، مديرة القصر، وتحدثت خلالها الدكتورة مروة بيومي من مستشفى الهرم الدولي عن الفوائد الصحية والدينية للتبرع بالدم، واعتباره صدقة عن الصحة والبدن.

كما أشارت إلى أن التبرع بالدم يساهم في إنقاذ أرواح المرضى والمصابين، موضحة أن له فوائد مثل تجديد الدورة الدموية، مع ضرورة أن يكون المتبرع لائقا طبيا وغير مصاب بأي أمراض مانعة.

وضمن الأنشطة الفنية المصاحبة، نظمت مكتبة الطفل بالقصر ورشة رسم للأطفال احتفاء بفصل الربيع، نفذتها صفاء عمار. وشارك الأطفال في عمل لوحات فنية مبهجة باستخدام الورق الأبيض، وألوان الفلوماستر، وأقلام الرصاص، مستوحاة من أجواء الطبيعة والزهور.

وفي سياق أنشطة إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د.شعيب خلف، وفرع ثقافة جنوب سيناء بإدارة منيرة فتحي، عقد بيت ثقافة أبو رديس ورشة حكي عن كتاب خديجة بنت خويلد، تأليف محمد كامل، قدمها طه درهوس، مدير الموقع.

تناولت الورشة القيم المستفادة من السيرة، كالصبر والمروءة والتضحية، إلى جانب إبراز دور المرأة الإيجابي في المجتمع.

كما أقيمت مسابقة ثقافية بين فريقين من الطلاب، بهدف تعزيز روح المنافسة الشريفة، وتوسيع مداركهم الثقافية.

أما بيت ثقافة نويبع، فقد قدم ورشة حكي للأطفال بعنوان "كرم في الخفاء"، إعداد مصطفى أحمد علي، رسوم شمس السلاب، وتقديم إسراء سالم.

ركزت القصة على أهمية الكرم في العلاقات الإنسانية، وغرس حب الخير ومساعدة الآخرين.

كما نفذت ورشة لاكتشاف مواهب الإنشاد الديني، شارك فيها الأطفال بمجموعة من الأناشيد الروحانية منها: "الله الله على نور رسول الله"، هل حقا تشتاق إليه، عطفا، طلع البدر علينا، قمر سيدنا النبي، ضميني ضمة".