مدبولي: مهتمون بتعزيز التعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة المقبلة

-المشاط تستعرض دور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في دعم العديد من المشروعات بمصر

-وفد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يستعرض جهود الصندوق في دعم استثمارات الشركات العربية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بحضور بدر محمد السعد، المدير العام، رئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والدكتور ميرزا حسن، رئيس مكتب الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق العربي، وعدد من مسئولي الصندوق.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن ترحيبه باستقبال الوفد الزائر لمصر، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، إلى تقديرها للدور المهم الذي يلعبه الصندوق في مجال التنمية بمصر.

كما أكدت التعاون القائم بين الجانبين في دعم عملية التنمية في البلاد، فيما استعرضت جهود الصندوق في دعم العديد من المشروعات في مصر، مشددة على اهتمام مصر بتعميق ودعم التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أكد بدر محمد السعد، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أهمية التعاون مع مصر على ضوء أهميتها في المحفظة التمويلية للصندوق، مُنوهًا بالتعاون المهم القائم بين الجانبين في العديد من المشروعات.

وأشار "السعد"، إلى حرص الصندوق على دعم التعاون مع مصر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية في البلاد.

فيما تناول الدكتور ميرزا حسن، استراتيجية التمويل الجديدة للصندوق خاصةً في قطاعات "الطاقة، والمياه، والنقل، والتعليم، والصحة"، وهو ما يأتي في إطار حرص الصندوق على تحقيق التنمية الشاملة بالدول الأعضاء.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن الدولة ماضية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لا سيما على مستوى السياستين المالية والنقدية، خاصةً عبر تبني سياسة سعر الصرف المرن.



كما استعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة المصرية لدعم قطاع الصناعة وزيادة الصادرات، خاصةً في مجالات الأدوية، والمنسوجات، وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال، والصناعات الغذائية، والبتروكيماويات لا سيما الأسمدة، وكذا جهود الحكومة في مجال التحول الأخضر.

فيما أوضح مسئولو الصندوق، جهوده في دعم استثمارات الشركات العربية في الدول العربية الأخرى، وكذا التعاون بين الدول العربية.

كما دار نقاش حول أبرز التطورات الحالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتداعياتها الاقتصادية.

وأعرب رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، عن تقديره للتعاون بين الجانبين، ودعمه له خلال الفترة المُقبلة.