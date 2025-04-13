سبب غياب ناصر ماهر عن الزمالك أمام الحدود

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كشف الجهاز الفني لنادي الزمالك عن سبب غياب ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق عن مباراته ضد حرس الحدود.

ويفتقد الزمالك ناصر ماهر، في قائمته التي أعلنها البرتغالي جوزيه بيسيرو للمباراة التي تقام مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأوضح مصدر بالجهاز الفني أن قرار استبعاد ناصر منسي ليس بناء على إصابة، إذ لا يعاني اللاعب من أي عارض صحي يحول دون مشاركته.

وأضاف أن سبب غياب اللاعب وجهة نظر فنية تعود للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في مرحلة التتويج بالدوري، بالفوز على الأهلي "اعتباريا" 3-0 بعد انحساب الأخير.