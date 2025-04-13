مقتل أكثر من 20 شخصا جراء هجوم صاروخي روسي على مدينة سومي الأوكرانية

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أعلن القائم بأعمال عمدة مدينة سومي الأوكرانية أرتيم كوبزار، مقتل أكثر من 20 شخصا جراء هجوم صاروخي روسي على المدينة.

وأصاب صاروخان باليستيان، قلب المدينة بينما كان السكان المحليون مجتمعين للاحتفال بأحد السعف.

وقال كوبزار، في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن مجتمعنا تعرض لمأساة مروعة في أحد السعف المشرق.. وللأسف، علمنا بالفعل بمقتل أكثر من 20 شخصا.

ويأتي الهجوم بعد أقل من يوم من تبادل كبار الدبلوماسيين في روسيا وأوكرانيا الاتهامات بانتهاك اتفاق مؤقت بوساطة أمريكية لوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة، مما يؤكد صعوبة التوصل إلى نهاية لهذه الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.