سلوت: تجديد عقد صلاح خطوة مهمة لصورة ليفربول في المستقبل

أبدى أرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي سعادته الكبيرة بتجديد التعاقد مع محمد صلاح نجم الفريق لموسمين إضافيين حتى صيف 2027.

صرح سلوت عبر قناة سكاي سبورتس قبل مواجهة وستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم الاحد "أعتقد أن الأجواء إيجابية بين جماهير ليفربول، لأنهم يحبون صلاح".

وأضاف المدر الهولندي "لذا يرغبون في بقاء صلاح هنا لعامين إضافيين، لكنني أعتقد أن أهم ما يتمنونه اليوم هو أن يقدم الفريق أداء جيدا ويحقق نتيجة إيجابية أمام وستهام يونايتد".

تابع "نعلم جميعا أن محمد صلاح كان له دور كبير في تحقيق النتائج، لذا فإن تجديد تعاقده يبقى خطوة مهمة لصورة النادي على المدى القصير والطويل".

يذكر أن محمد صلاح انتقل لصفوف ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، وحقق العديد من الجوائز الفردية والألقاب الجماعية.