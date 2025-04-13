العراق وتركيا يتفقان على زيادةِ التنسيق والتعاون الأمني

أكّد العراق وتركيا اليوم الأحد، أهمية الوحدةِ السياسية بينهما واحترامِ سلامةِ وسيادةِ الأراضي لكلٍّ بلد وزيادةِ التنسيقِ والتعاونِ في جميعِ المجالاتِ الثنائية، بما في ذلك المجالُ العسكري، وأمنُ الحدود، ومكافحةُ الإرهاب، والصناعاتُ الدفاعية، والطاقة، والمياه، ومشروعُ طريقِ التنمية.

وجدد البلدان في بيان بعد اجتماع وزاري وأَمني مشترك عالي المستوى عقد في أنطاليا "رغبتَهما المشتركةَ في تعزيزِ علاقاتهما الثنائيةِ في إطارٍ مؤسَّساتيٍّ مستدام، من خلالِ الزياراتِ المتبادَلة"، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

كما شددالجانبان على "أهميةِ الزيارةِ المرتقبةِ لدولةِ رئيسِ الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى تركيا في الثامن من الشهر المقبل لعقدِ الاجتماعِ الرابعِ للمجلسِ الأعلى للتعاونِ الاستراتيجي بين العراق وتركيا".

وطالب الوفدان بتنفيذِ "دعوةِ عبدِالله أوجلان لحلِّ حزبِ العمّالِ الكردستاني ونزعِ سلاحِه والرغبة في الحفاظِ على التنسيقِ والتعاونِ الوثيقَيْن القائمَيْنِ ضدّ هذا التهديدِ المشترك، وإيجادِ حلٍّ لمخيم الهول ومخيم روج والمخيمات الأخرى في سوريا وضرورةَ تشكيلِ لجنةٍ مشتركةٍ لمعالجةِ هذه القضيّة".

وجدّد الجانبانِ التأكيد على إنشاءِ مركزِ العملياتِ المشتركة في إطار الآلية الخماسية لإجتماع سوريا ودول الجوار الذي عقد في عمان الشهر الماضي لمواحهة الارهاب والقلق العميقِ إزاءَ الانتهاكاتِ الجسيمةِ التي يرتكبُها الكيانُ الصهيوني ضدَّ سكّانِ قطاعِ غزّة ولبنان والأراضي السوريّة".

كما رحّبَ الجانبانِ بالنتائجِ الإيجابيةِ للاجتماعِ الأخيرِ بين الوفدَيْنِ الإيراني والأمريكي في مسقط وأن استمرارَ هذا الحوارِ سيُمَهِّدُ الطريقَ لحلٍّ سلميٍّ للنزاع.

وشارك في هذا الاجتماع عن الجانب العراقي كل من نائبِ رئيسِ الوزراء ووزيرِ الخارجية فؤاد حسين ووزيرِ الدفاع ثابت العباسي ومستشارِ الأمنِ القومي قاسن الاعرجي ورئيسِ هيئةِ الحشدِ الشعبي فالح الفياض ووزير داخليةِ إقليمِ كردستان ورئيسِ جهازِ المخابراتِ الوطني فيما مثل الجانب التركي كل من وزيرُ الخارجية، ووزيرُ الدفاعِ الوطني ومديرُ جهازِ الاستخباراتِ الوطني، ونائبُ وزيرِ الداخلية.