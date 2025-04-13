القسام تعلن تفجير منزل بقوة إسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تفجير منزل بقوة إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير منزل مفخخ مسبقاً في قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى منطقة أبو الروس شرق مدينة رفح جنوب القطاع وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وكانت حماس قد قالت إن التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين رسائل دموية للضغط على المقاومة مع وصول وفد الحركة للقاهرة وتحركات الوسطاء.

وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته لن يحرزا أي تقدم بملف الأسرى دون صفقة تبادل.

وشددت على أن التصعيد مقامرة خاسرة على حساب أسراه.