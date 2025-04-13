كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما أثير وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة متهم داخل قسم شرطة الخليفة بالقاهرة بزعم تعرضه للتعذيب.

وذكرت الداخلية أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن الشخص المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية إتجار بالمواد المخدرة، وبتاريخ 12 إبريل انتابته حالة من الهياج حال تواجده بمحبسه وتعدى على عدد من النزلاء مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم.

وأضافت أنه تم نقل المحبوس إلى غرفة حجز أخرى، حيث اشتبك مع النزيل المتواجد بها وتم السيطرة عليه، وفى وقت لاحق شعر المذكور بحالة إعياء ونُقل للمستشفى لتلقى العلاج إلا أنه توفى.



وأشارت الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعرضها على النيابة العامة فى حينه.

وتداول عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تدعي وفاة شاب بقسم شرطة الخليفة نتيجه تعرضه للتعذيب، وأن أسرته طالبت بعرضه على الطب الشرعي.