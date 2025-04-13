السفير الروسي في لندن ينفي صحة التقارير عن التهديد الروسي لبريطانيا

نفى السفير الروسي في لندن أندريه كيلين صحة التقارير الإعلامية البريطانية حول أن روسيا تمثل خطرا على بريطانيا وتهدد كابلات الاتصال وأنابيب الغاز التي توصلها بالدول الأوروبية الأخرى.



وقال كيلين في تصريح لـ "بي بي سي"، يوم السبت: "أرفض المزاعم حول وجود أي خطر على بريطانيا، وقد تمت فبركة كل ذلك بالكامل. لا يوجد أي خطر على بريطانيا من جانب روسيا".

وتابع: "ولكن إذا كانت بريطانيا ترغب في الإساءة إلى العلاقات وافتعال مخاطر جديدة على أنها تأتي من روسيا، وهو ما يعتبر غير صحيح، فهذا أمر خاص بها".



وفي معرض تعليقه على الاتهامات البريطانية لروسيا بأنها تراقب تحركات الغواصات البريطانية وتنشر أجهزة تجسسية في البحر لهذا الغرض، قال السفير الروسي: "لن أسعى لدحض ذلك، ولكن أود أن أعرف بالفعل ما إذا كان لدينا أي اهتمام بكل هذه الغواصات البريطانية القديمة مع الرؤوس النووية القديمة للغاية".

وأضاف: "كل هذه المخاطر مبالغ فيها إلى حد كبير، ولا يوجد أي أساس لها".

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" قد أفادت يوم 6 أبريل بأن السلطات البريطانية تخشى الخلل في عمل منظومة الطاقة البريطانية في حال التصعيد بين روسيا والناتو، وزعمت أن روسيا قد تلحق أضرارا بكابلات الاتصالات البحرية وأنابيب الغاز بين بريطانيا والنرويج.

كما نقلت الصحيفة عن مصادرها ادعاءها إن روسيا تستخدم يخوت الأثرياء الروس لجمع المعلومات الاستخباراتية وكذلك العثور عن غواصة روسية بالقرب من أحد كابلات الاتصال، قيل إنه يعتقد أنها كانت تقوم بالتجسس، إضافة إلى مراقبة تحركات الغواصات البريطانية الاستراتيجية بالقرب من سواحل المملكة المتحدة.