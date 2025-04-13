وزير الطاقة الأمريكي: نجهز لاتفاقية تعاون شاملة مع السعودية

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، إن الولايات المتحدة تقترب من شراكة طاقة تاريخية مع المملكة العربية السعودية، قد تُمهّد الطريق لتطوير الطاقة النووية التجارية في المملكة.

واضاف رايت، في مقابلة حصرية مع "العربية نيوز" نشرتها اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تُجهّز لتوقيع اتفاقية تعاون شاملة في مجال الطاقة خلال أسابيع، ومن المُرجّح أن تُتبعها اتفاقية مُحدّدة بشأن الطاقة النووية خلال أشهر.

وقال : "أعتقد أننا سنُوقّع على المدى القريب اتفاقيةً أوسع نطاقًا للتعاون في مجال الطاقة، في الشراكات، وفي الاستثمارات، وفي التحقيقات والطاقة النووية بالتأكيد أحد هذه المجالات.. أما التوصل إلى اتفاقية مُحدّدة للشراكة في التطوير النووي التجاري في المملكة العربية السعودية، فسيستغرق وقتًا أطول، سيستغرق أشهرًا، وليس أسابيع، ولكننا سنصل إلى هناك أعتقد".

وأكد رايت، أهمية الحوار في جميع مجالات الطاقة، قائلا: "لقد تحدثنا عن النفط، والغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، ونقل المياه، وتواصلنا مع قطاع الصناعة".

وتابع قائلا: "أعتقد أن الطلب العالمي سينمو بوتيرة أسرع مما يتوقعه الناس في السنوات القليلة المقبلة بفضل الاتفاقيات الاقتصادية الأفضل وتدفق الاستثمارات الأوسع حول العالم وتحسن النمو الاقتصادي. ولكن، نعم، أعتقد أن التوقعات للمملكة العربية السعودية مشرقة للغاية".

وقلل وزير الطاقة الأمريكي، من شأن الانخفاض الأخير في أسعار النفط، واستبعد أي صراع مع "أوبك"، على الرغم من تزايد مخاوف منتجي النفط من تأثير انهيار أسواق النفط الخام.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز عقد ، مساء أمس السبت ، في العاصمة الرياض اجتماعا مع وزير الطاقة الأمريكي ناقشا خلالها الحلول والتحديات الراهنة في قطاع الطاقة.