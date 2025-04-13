اتحاد منتجي الدواجن: تراجع أسعار البيض 33% والدواجن 17% رغم زيادة الوقود

أعلن الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن تراجع أسعار الدواجن وبيض المائدة وسعر الكتكوت، وذلك «عكس المنطق والتوقعات» حسب وصفه، بعد قرار زيادة أسعار المواد البترولية، الجمعة.

وكشف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON E»عن تراجع كبير في سعر كرتونة بيض المائدة بنسبة تجاوزت 33%، لتسجل 110 جنيهات في المزرعة، يوم السبت مقارنة بـ 150 جنيها باليوم السابق الجمعة.

وأضاف أن السعر للمستهلك يتراوح بين 125 إلى 130جنيها كحد أقصى، بزيادة بين 10 إلى 15 جنيها عن سعر المزرعة، حسب حلقة التداول، وذلك مقارنة بـ 170 جنيها خلال الفترة الماضية.

وأرجع الانخفاض إلى وجود «تدفقات كبيرة جدًا في الإنتاج» انعكست بشكل واضح على الأسعار، مؤكدا أن «الأسعار مرشحة للانخفاض أكثر في ظل وجود تدفقات ودفعات إنتاج كبيرة مقبلة».

وأكد أن التراجع شمل أسعار الدواجن، مشيرا إلى انخفاض سعر الكيلو في المزرعة إلى 78 جنيها، مقارنة بـ 95 جنيها خلال الأسبوعين الماضيين؛ بتراجع أكثر من 17%.

كما أشار إلى انخفاض سعر الكتكوت ليتراوح بين 27 إلى 37 جنيها؛ بانخفاض أكثر من 15%.

وحول تأثير زيادة أسعار المحروقات، أوضح: «بالتأكيد ستؤثر في سعر التكلفة، لكن هناك فرق بين التكلفة وسعر البيع، فالدواجن الحية والبيض هي سلع تخضع لآلية العرض والطلب، كما أن التراجع الكبير في الطلب وزيادة الإنتاج؛ أدى إلى تراجع الأسعار».

وأوضح أن تأثير زيادة أسعار الوقود سيزيد التكلفة على المربي بنسبة تتراوح بين 3 إلى 4% للكيلو الدواجن وبيض المائدة، مشددا أن «المرحلة الحالية هي مرحلة تراجع أسعار؛ وليست ارتفاعات».

وكشف عن استقبال وزارة الزراعة، طلبات تصدير بيض مائدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن السوق يشهد تدفقا كبيرًا وغزارة في الإنتاج.