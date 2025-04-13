سرايا القدس تتبنى هجوما على موقع تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، قصف موقع قيادة وسيطرة تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "عوض الله" بمخيم يبنا جنوب مدينة رفح.

وقال بيان للحركة نشرته وكالة معا الفلسطينية إن "الهجوم تم باستخدام صواريخ من طراز 107".

كانت هيئة البث الإسرائيلية، ذكرت اليوم، بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخا أطلق من غزة دون تسجيل إصابات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم تفعيل صافرات الإنذار على نطاق واسع في مدينتي القدس وتل أبيب ومحيطهما في إسرائيل، تزامنا مع إطلاق مقذوف آخر من اليمن.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في جميع أنحاء قطاع غزة، خاصة في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وصباح اليوم قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في مدينة غزة، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة بشكل كامل، فيما انتشر عشرات المرضى والجرحى، من بينهم حالات حرجة، في الشوارع المحيطة بالمستشفى.