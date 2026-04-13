الإثنين 13 أبريل 2026 3:13 م القاهرة
فرنسا والمملكة المتحدة تعلنان عن مؤتمر بشأن مهمة محتملة في مضيق هرمز

 باريس - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 13 أبريل 2026 - 2:57 م | آخر تحديث: الإثنين 13 أبريل 2026 - 2:57 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في منشور عبر منصة إكس، اليوم الاثنين، إن فرنسا والمملكة المتحدة تعتزمان عقد مؤتمر في الأيام المقبلة بشأن مهمة محتملة في مضيق هرمز.

وأوضح أن المؤتمر سيجمع "الدول المستعدة للمساهمة معنا في مهمة سلمية متعددة الجنسيات تهدف إلى استعادة حرية الملاحة في المضيق".

وأضاف ماكرون، "هذه المهمة الدفاعية البحتة المنفصلة عن الأطراف المتحاربة، سوف تُنفذ حالما يسمح الوضع".

وأكد ماكرون مؤخرا، أن نحو 12 دولة تريد المشاركة في مثل تلك المهمة في المضيق.

ولم تذكر فرنسا في البداية من بالضبط الذين سيحضرون المؤتمر أو موعد انعقاده.


