العثور على عدد من الجثث مدفونة على ضفاف نهر الجانج بشمال الهند

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إنه تم العثور على عدد من الجثث مدفونة في الرمال على ضفاف نهر الجانج بشمال الهند، وذلك بعد أيام من رؤية جثث لضحايا يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا طافية على النهر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه منذ ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا بسبب موجة تفشي فيروس كورونا الثانية، ارتفعت أسعار محارق الجثث.

وهذا دفع الأسر الفقيرة للإلقاء جثث المرضى الذين لقوا حتفهم بسبب الفيروس. في النهر أو دفنهم بدلا من ذلك.

وعثر على الكثير من الجثث الملفوفة بقماش بلون زعفران، وهو لون مقدس لدى الهندوس، بجانب النهر في موقعين بمنطقة اوناو في ولاية أوتار براديش أمس الأربعاء.

وقال مسؤول بارز إن أحد الموقعين موقع رئيسي لإحراق الجثث، مضيفا لم يرد تأكيد أن الجثث تعود لمصابين بفيروس كورونا.

وقال حاكم المنطقة رافيندرا كومال لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" هاتفيا "بعض الأشخاص في المنطقة لا يحرقون الجثث، ولكن يدفنونها في الرمال بجانب النهر. ويبدو أن عدة جثث جرى دفنها مؤخرا، فرقنا متواجدة في الموقع وتقوم بالتحقيق".

وكانت المياه قد جرفت نحو 100 جثة على ضفاف نهر جانج في مناطق مجاورة بولايتي اوتار براديش وبيهار مطلع هذا الأسبوع، حيث أثار مشهد الجثث الصدمة بين المواطنين ووسائل التواصل الاجتماعي الهندية.