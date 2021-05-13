وزير الخارجية الكويتي يجري اتصالات مع نظرائه في مصر وقطر والأردن

أجرى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اتصالات هاتفية أمس الأربعاء واليوم الخميس، مع نظرائه القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والمصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صحفي، أن هذه الاتصالات تأتي في إطار المساعي والجهود التي تبذلها دولة الكويت لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى جهودها في دعم المساعي الدولية لوقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع والتنسيق حيال الأوضاع الخطيرة التي يعيشها الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة على كافة الأصعدة بما يضمن سلامة الأشقاء في فلسطين وحقن دمائهم وحفظ حقوقهم المشروعة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء الخميس، أكدت الوزارة استمرار هذه المساعي والاتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق هذا الهدف.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الرابع على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 87 شهيدا، بينهم 18 طفلا، و8 سيدات، و530 مصابا بجراح مختلفة.