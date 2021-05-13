 الإمارات تعتمد الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما - بوابة الشروق
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الإمارات تعتمد الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما

لقاح فايزر
لقاح فايزر
هديل هلال
نشر في: الخميس 13 مايو 2021 - 5:32 م | آخر تحديث: الخميس 13 مايو 2021 - 5:32 م

اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الخميس، الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر_بيونتيك» المضاد لفيروس كورونا، للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الخميس، جاء ذلك بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

ويأتي هذا الاعتماد كخطوة هامة لتكاتف الجهود الوطنية لمكافحة فيروس «كوفيد-19»، لوقاية هذه الفئة العمرية تأكيداً على نهج دولة الإمارات الاستباقي والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.

‎وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة وهيئة الصحة بدبي، أطلقوا حملة تطعيم مجانية على مستوى الدولة لجميع المواطنين والمقيمين، في إطار الجهود المتواصلة للحدّ من انتشار فيروس «كوفيد-19».

وتمّ تقديم أكثر من 11 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا للسكان في جميع أنحاء الدولة، ما ساهم في تحقيق الهدف المُعلن المتمثل في تطعيم نصف السكان المؤهلين بحلول نهاية مارس 2021.

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