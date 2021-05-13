روسيا تدعو الى وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة

أكدت روسيا أنها تعمل على تحقيق تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على حل الدولتين، داعية الى مراعاة وضع الأماكن المقدسة بالقدس ووقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الخميس - إن روسيا، باعتبارها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن للأمم المتحدة وطرفا في رباعية الوسطاء الدوليين المعنيين بالتسوية في الشرق الأوسط، تواصل بالتعاون مع جهات إقليمية ودولية، العمل على تسوية شاملة ومستدامة بالتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تنص على إقامة دولتين وهما فلسطين وإسرائيل.

وأضافت زاخاروفا أن روسيا تستمر في اتصالاتها بشأن هذا الموضوع مع كل الأطراف المعنية على أساس ثنائي ، مشيرة الى أنه تم إدراج هذا الموضوع في أجندة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الحالية إلى موسكو.

وشددت المتحدثة على أن روسيا تدين كل الهجمات على الأهالي المدنيين أيا كانت انتماءاتهم العرقية أو الدينية، وتدعو إلى مراعاة وضع الأماكن المقدسة في القدس، ووقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة .