ألمانيا تسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، اليوم الخميس، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 17 ألفا و419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتعكس بيانات المعهد الوضع حتى الساعة 08ر5 من صباح اليوم. وربما ترد تغييرات أو إضافات من جانب المعهد لهذه البيانات في وقت لاحق من اليوم.

وكان المعهد سجل 21 ألفا و953 حالة إصابة جديدة يوم الخميس الماضي.

وأوضح المعهد اليوم أن معدل الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها لكل 100 ألف شخص خلال سبعة أيام، وهو ما يعرف بمعدل الإصابة الأسبوعي، بلغ حتى صباح اليوم 6ر103، مقابل 8ر107 أمس الأربعاء ومقابل 1ر129 قبل أسبوع.

وذكر المعهد أنه تم تسجيل 278 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس اليوم مقابل 250 حالة كان قد تسجيلها يوم الخميس من الأسبوع الماضي.

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد حالات الإصابة التي تم تسجيلها بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشيه في ألمانيا ربيع العام الماضي وصل إلى ثلاثة ملايين و565 ألفا و704 حالة، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها، أو تسجيلها.

وتابع المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ نحو ثلاثة ملايين و240 ألفا و300 شخص، فيما ارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس إلى 85 ألفا و658 شخصا.

وذكر المعهد أن معدل استنساخ الفيروس لكل سبعة أيام، بلغ 82ر0 مساء أمس الأربعاء فيما بلغ 83ر0 أول أمس الثلاثاء، ويعني ذلك أن كل مئة مصاب بالفيروس يمكنهم نقل العدوى إلى 82 شخصا آخرين.

ويعكس هذا المعدل وضع انتشار العدوى خلال مدة تتراوح بين 8 إلى 16 يوما، وفي حال استمر المعدل تحت 1 لفترة طويلة، فإنه يشير إلى انحسار انتشار العدوى بينما إذا ظل مرتفعا فوق هذه القيمة بشكل مستمر، فعندئذ يشير إلى ارتفاع أعداد الإصابات.