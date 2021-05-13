الجيش الإسرائيلي: إطلاق 1500 صاروخ من غزة منذ بدء التصعيد

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفصائل الفلسطينية أطلقت أكثر من 1500 صاروخ باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد على الحدود مع قطاع غزة يوم الاثنين الماضي.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن نحو 350 عملية إطلاق للصواريخ كانت فاشلة، وسقطت القذائف داخل قطاع غزة، مضيفا أن منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي تمكنت من اعتراض المئات من الصواريخ.

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن 180 صاروخا أطلقت باتجاه إسرائيل بعد الساعة السادسة من مساء الأربعاء، وأن "القبة الحديدية" اعترضت العشرات منها.

يذكر أن حركة "حماس" أطلقت وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية المواجهات في القدس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على تهجير عائلات الشيخ جراح.

وقصف الجيش الإسرائيلي مواقع داخل قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى.