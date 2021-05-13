إسرائيل: تعبئة 9000 جندي إضافي من الاحتياط

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، على تعبئة 9000 جندي إضافي من الاحتياط، حسبما أعلن مكتبه في بيان مساء اليوم الخميس، في ظل تصاعد وتيرة الأحداث مع الفصائل الفلسطينية.

وقال البيان إنه سوف يتم نشر القوات الإضافية في قيادة المنطقة الجنوبية والوسطى للجيش، ضمن آخرين.

وتأتي هذه الخطوة عقب تعبئة 5 آلاف جندي احتياط أمس الأول الثلاثاء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 1750 صاروخا أطلقت من غزة على إسرائيل منذ مساء يوم الاثنين الماضي، مضيفا أن سبعة إسرائيليين لقوا حتفهم حتى الآن في القصف.

من جهة أخرى، لقي 87 فلسطينيا حتفهم في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع.