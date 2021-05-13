أدى المواطنون بكافة مدن محافظة جنوب سيناء، صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الخميس، وسط إجراءات احترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وشهدت المساجد تواجد أمني مكثف في محيطها، وفي الشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة في الشوارع الرئيسية بكل مدينة لتأمين احتفالات العيد، وكثف رجال المرور من تواجدهم لتنظيم حركة السيارات.

وطبقت مديرية الأوقاف الضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بدخول المساجد لأداء صلاة العيد الفطر المبارك، والتي تضمنت ارتداء الكمامة، اصطحاب سجادة الصلاة الشخصية، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار عدم فتح دورات المياه، فضلا عن حظر اصطحاب الأطفال حفاظًا على سلامتهم، مع عدم السماح بإقامة صلاة العيد بأي من الساحات.

وأكد الشيخ إسماعيل الراوي في تصريح له اليوم، أنه لم يجري رصد أي مخالفات من قبل المواطنين خلال أداء صلاة العيد، ولم تتلقى غرفة العمليات بالمديرية اي شكاوى، والتزمت جميع المساجد بضوابط الصلاة التي أعلنتها وزارة الأوقاف.

وأوضح أن جميع المساجد فتحت أبوابها قبل الصلاة بعشر دقائق، واستغرق وقت التكبيرات سبع دقائق فقط، وخطبة العيد عشر دقائق، كما فتحت مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، ومنع اصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات، وجرى الغلق عقب الصلاة مباشرة، مع تجنب حدوث أي تكدس من قبل المواطنين.

جدير بالذكر أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أدى صلاة عيد الفطر من مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والأمنية.