الرئيس الأفغاني: على حركة طالبان اغتنام الفرصة من أجل تحقيق السلام

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دعا الرئيس الأفغاني أشرف غني، بعد صلاة عيد الفطر في القصر الرئاسي حركة طالبان لاغتنام فرصة مغادرة القوات الدولية للبلاد من أجل تحقيق السلام.

ونقلت قناة طلوع نيوز الأفغانية التلفزيونية عن غني القول: "حركة طالبان لا يمكن أن تحظى بفرصة أفضل من هذه حيث إن القوات الدولية تغادر البلاد".

وأضاف: "شعبنا يعلم من المسؤول عن الانفجارات والتفجيرات الانتحارية"، موضحا: "لا نريد الدمار، نريد التنمية".

وتابع: "اليوم، المنطقة تنظر لأفغانستان على أنها فرصة، لنرى نوايا طالبان"، في إشارة إلى جهود السلام.

وقال "جميع الساسة يريدون عملية سلام تقودها أفغانستان".

وأشار غني إلى أن الحرب مع حركة طالبان كلفت البلاد مليار دولار.

وقد بدأ اليوم سريان وقف إطلاق النار في أفغانستان، وذلك مع بدء احتفال الأفغان بعيد الفطر.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت الأسبوع الماضي وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام.

وردا على إعلان حركة طالبان، أصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني أوامره للقوات الأمنية باحترام وقف إطلاق النار.

وقال غني إن رئيس الأركان الباكستاني قمر جاويد باجوا أخبره أثناء زيارته لكابول إنهم لا يريدون إمارة إسلامية"، معلنا عن دعمه لأفغانستان.

وأضاف: "سلام واستقرار أفغانستان يعني سلام واستقرار المنطقة".

وحذر غني من موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا، وطالب المواطنين باتباع الارشادات الصحية خلال عيد الفطر.

وقال "موجة تفشي جديدة للفيروس بدأت وتنتشر. لقد عقدنا اجتماعا بخصوص هذا الشأن".

وكانت وزارة الصحة قد سجلت أمس الأربعاء 370 حالة إصابة و12 حالة وفاة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 63 ألفا و88 حالة، وحالات الوفاة 2725 حالة.