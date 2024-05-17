فرنسا تعلن مقتل مسلح حاول إضرام النار بكنيس يهودي

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الجمعة، مقتل مسلح على يد الشرطة بعد محاولته إشعال النار في كنيس يهودي في مدينة روان شمال البلاد.

وأفاد دارمانين في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بأن "الشخص المسلح أراد بوضوح إشعال النار في الكنيس اليهودي بالمدينة"، قبل أن يتدخل رجال الشرطة، الذين هنأهم على استجابتهم وشجاعتهم.

من جهته، أفاد مصدر مقرب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن الرجل "كان مسلّحا بسكين وعصا من الحديد، اقترب من رجال الشرطة الذين أطلقوا النار، وقُتل الشخص".

وأوضح مصدر في الشرطة أن عناصرها "تدخلوا إثر بلاغ عن تصاعد دخان قرب الكنيس".

وبحسب مراسل قناة الحرة الأمريكية في باريس، تتحدث الشهادات على مواقع التواصل الاجتماعي عن شخص مسلح بسكين هاجم ضابط شرطة أمام الكنيس.

وكانت وزراة الداخلية الفرنسية قد عززت الإجراءات أمنية منذ أسابيع، حول دور العبادة والمراكز اليهودية، تحسبا لتعرضها لهجمات.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، مطلع الشهر الجاري، أنّ الهجمات المعادية للسامية في فرنسا، زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 300 %، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.