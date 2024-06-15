 وزير المالية : دبرنا الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية من موارد الدولة الإضافية بدون قروض جديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير المالية : دبرنا الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية من موارد الدولة الإضافية بدون قروض جديدة

سارة حمزة
نشر في: السبت 15 يونيو 2024 - 9:28 ص | آخر تحديث: السبت 15 يونيو 2024 - 9:28 ص

قال محمد معيط وزير المالية، إنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «٢٠٢٣/ ٢٠٢٤» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة وبما لا يرفع معدلات العجز الكلى، أخذًا فى الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة «رأس الحكمة».

ولفت إلى توجيه ٣٢٠ مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه مؤخرًا، إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية بحسب بيان وزارة المالية.

وأكد توجيه ٤٤ مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلى والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة فى معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.

وأشار إلى توجيه ٣٢ مليار جنيه «إضافية» للوفاء بالزيادة الأخيرة فى تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.

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