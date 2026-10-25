اعتقال نحو 100 شخص بعد تحول احتجاجات برشلونة إلى أعمال عنف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقي القبض على نحو 100 شخص في برشلونة بعد أن قام مئات المحتجين الشباب بتخريب الممتلكات ونهب المحال التجارية وإضرام النار في سلات القمامة، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إسبانية يوم السبت.

وكان نحو ربع المعتقلين من القصر، بحسب تقارير نشرتها صحيفة "إل بايس" الإسبانية وهيئة الإذاعة الكتالونية "بيتيفي". وتم نشر أكثر من 220 فردا من الشرطة الإقليمية الكتالونية وشرطة بلدية برشلونة للسيطرة على الوضع.

واستجاب المحتجون لدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم تظاهرة غير مصرح بها في وسط المدينة، وفقا للتقارير.

وبدأت الاضطرابات في حدود الساعة 6 مساء (1600 بتوقيت جرينتش) واستمرت حتى الليل. وظل الهدف الدقيق للاحتجاجات غير واضح في البداية.

وأدان رئيس إقليم كتالونيا، سلفادور إيلا، أعمال العنف.

ونقلت صحيفة "إل بايس" عنه قوله: "لا مكان للعنف في كتالونيا. أبداً. الاحتجاج حق ديمقراطي. أما الهجمات والترهيب وإلحاق الأضرار بالممتلكات فليست كذلك".

كما أدان رئيس بلدية برشلونة خاومي كولبوني ما أسماه "العنف والتخريب لا معنى لهما".

وقال في مؤتمر صحفي في وقت لاحق يوم السبت: "لن نسمح بأن يمر ما حدث دون عقاب".

وأكد أن هناك عواقب ستطال المشاركين في أعمال العنف، بمن فيهم الكبار والمسؤولون عن القاصرين. وأضاف: "لن نسمح بتدمير المدينة".

كما شهدت عدة مدن فرنسية وإيطالية تظاهرات يوم السبت، حيث تحول بعضها إلى أعمال عنف وأدى إلى اشتباكات مع الشرطة. ورفع المتظاهرون مجموعة من المظالم، بـما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة.