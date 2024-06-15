 تتعاون فيه مع القيصر.. لطيفة: طرح ألبومي الجديد خلال موسم عيد الأضحى - بوابة الشروق
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تتعاون فيه مع القيصر.. لطيفة: طرح ألبومي الجديد خلال موسم عيد الأضحى


نشر في: السبت 15 يونيو 2024 - 1:25 ص | آخر تحديث: السبت 15 يونيو 2024 - 1:25 ص

أعلنت الفنانة لطيفة، طرح ألبومها الجديد «مفيش ممنوع»، خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وقالت لطيفة في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» على قناة «صدى البلد»، إن الألبوم يضم عشر أغنيات مختلفة.

وأضافت: «اشتغلت فيه مع وليد سعد، ونادر عبد الله، وكريم حكيم، وخالد فتوح، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من صناع الموسيقى».

وأشارت لطيفة إلى أنها تعاونت للمرة الأولى مع الفنان أحمد بحر عضو فريق بلاك تيما في أغنية «ضعف الإحساس»، مؤكدة أن هذا التعاون كان جيدًا جدًا.

وأوضحت أن الألبوم يتضمن أغنية بعنوان «نويت أعانده» تعاونت خلالها مع المطرب كاظم الساهر، ومن كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد.

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