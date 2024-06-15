مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: أؤيد خروج الدولة من الصناعات إلا إذا كان هناك مبرر

قال الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية الأسبق، إنَّ القدرة التنافسية تساعد الدول على التصدير، موضحًا أنه يجب إعادة النظر في دور الدولة وتدخلها في قطاع الصناعة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «نظرة» الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة، أن الدولة هي التي تضع السياسيات وتُفعِّل الأسواق وتحمي المواطن من احتكار التجار، موضحا أنه لابد من وجود مبرر للدولة في حالة التدخل في الصناعة.

وتابع: «لو مصلحة الاقتصاد القومي تتطلب تدخل الدولة في قطاع الصناعة، لابد أن توضح لنا الدولة أسباب التداخل».

وأكّد أنه يؤيد الأصوات التي تنادي بتخارج الدولة من كل الصناعات التي لا تتطلب تواجد الدولة إلا إذا كان هناك مبرر.

وأوضح أنه يجب على الدولة على حل المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، مستطردا: «الدولة ليست أكفأ من المصنع في القطاع الخاص أو المستورد من الخارج، لكن ذلك شماعة بأن المنتج الحكومي أرخص من الخاص لأنه مدعم من الدولة، وبالتالي سيؤدي إلى إفلاس القطاع الخاص».

وأكمل: «خلق سوق تنافسي يساعد المصنعين على تقديم خدمة ذات جودة عالية ويمنع الاحتكار، وأنا أميل لتدخل الدولة لضبط الأسعار خاصة أسعار الكهرباء والمياه والغاز، وعدم ترك المواطن فريسة للمصنع أو التجار».