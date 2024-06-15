تحدث الفنان صلاح عبد الله، عن سر ابتعاده عن كتابة الأغاني للمطربين، رغم مهارته الكتابية.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، إن السبب وراء ابتعاده عن كتابة الأغاني يعود إلى بداياته الفنية، عندما كان يبحث عن مصدر دخل إضافي، والتي تزامنت أن زوجته مع اقتراب ولادة ابنته الإعلامية «دنيا».

وأضاف أنه كان قد اتجه إلى كتابة تترات المسلسلات والاستعراضات المسرحية، خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن أحد أصدقائه اقترح عليه كتابة الأغاني، لكونها الأفضل على صعيد العائد المادي.

وتابع: « كنت بمثل لكن الأجر كان لسه كلام فاضي، وكنت عايز أفتح مجال للدخل، وحد قال لي كتابة الأغاني بتكسب أكثر، قلت له علي الحجار صاحبي، كان عندي كراسة معفنة أوي كاتب فيها كلام، قلت يمكن علي يتشري أغنية ولا حاجة».

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وكشف عن شعوره بالإحباط خلال جلسة مع مجموعة شعراء أصدقاء الفنان علي الحجار، قائلا: «قعدوا وقتها يكلموني عن العروض، وأنا بقول ما شابه الشعر بطبيعتي، ونزلت بعدها محبط شوية»، لافتا أن الفنان علي الحجار لم يكن حاضرا معه هذه الجلسة.

من جانبه، أبدى «الحجار» شعوره بالخجل لعدم معرفته بالواقعة والظروف التي صاحبتها، معلقا: «زعلتني والله من نفسي جدًا».

وكشف الحجار عن رفض عبد الله تقاضي أي أموال مقابل كلمات أغنيتين أهداهما إياه، وأخرها أغنية «أجمل حاجة»، قائلا: «لم يأخذ فلوسهم إلى الأن ورافض، واعتبرهم هدية منه، وبالمناسبة الملحن شادي مؤنس رفض أيضا أجره عن الأغنية الأخيرة».