العمل: 950 مركز تدريب مهني خاص سجلت بياناتها على المنصة الإلكترونية لمشروع مهني 2030

كشف حسن شحاتة وزير العمل، عن أحدث التطورات بشأن مشروع" مهني 2030"، الذي أطلقته "الوزارة" في يناير الماضي، لتطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وقال الوزير، في بيان اليوم الجمعة، إن 950 مركز تدريب مهني خاص سجلت بياناتها على المنصة الإلكترونية للمشروع (https://mehany.manpower.gov.eg/ )، منها 224 تقدمت بأوراقها الجاري فحصها بالفعل، لإصدار تراخيص عمل لها، كما قامت اللجنة المختصة بتنفيذ "المشروع" بتنظيم زيارات معاينة لعدد 100 مركز خاص على مستوى الجمهورية للوقوف على الاشتراطات اللازمة للعمل مع الوزارة بأعلى القياسات وبجودة عالية، وأنها منحت رخص دائمة لعدد منها.

وأوضح الوزير، أن بعض هذه المراكز أكدت جاهزيتها لاختبارات عملية لمتدربين لديها مع بداية شهر يونيو 2024 المقبل.

وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية تواصل تنظيم الاجتماعات مع اللجان المتخصصة ممثلي الوزارات والجهات المعنية لمراجعة معايير بعض المهن المتخصصة، ووضع المناهج والبرامج وآليات تقييم للمتدربين.

والتقى وزير العمل، مع اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، لمتابعة إجراءات تنفيذ "المشروع"، والوقوف على أخر المستجدات في منح التراخيص للمراكز الخاصة الراغبة في الانضمام للمشروع، ومراجعة أوراق اعتماد طلبات بعض المراكز للحصول على الترخيص.

واستعرضت" اللجنة" خلال اللقاء الأدلة الخاصة بالمدربين والمتدربين، والإطار العام لكل مهنة، تمهيداً للبدء في تنفيذ الدورات التدريبية عليها من خلال المراكز المنضمة للمشروع، وشاهد الوزير مع "اللجنة المختصة" فيديوهات مسجلة لمقرات عدد من المركز الخاصة في المحافظات.

جدير بالذكر أن" مهني 2030"، هو مشروع أطلقته وزارة العمل، خلال منتصف يناير 2024 الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، والمشروع له 7 أهداف، أبرزها تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية.