 فلسطين.. إصابة جندي من جيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين اليوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين.. إصابة جندي من جيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين اليوم

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 13 مايو 2022 - 12:08 م | آخر تحديث: الجمعة 13 مايو 2022 - 12:08 م

أعلن الإعلام العبري، إصابة جندي من جيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين صباح اليوم، وذلك حسبما نشره التليفزيون الرسمي الفلسطيني.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مجمل الإصابات التي وصلت المشافي في جنين بلغ 13 إصابة، بينها إصابة حرجة في البطن وأخرى في الصدر، و5 إصابات متوسطة، و6 إصابات بين الطفيفة والمتوسطة، وذلك حسبما أورده التليفزيون الرسمي الفلسطيني.
‏وفي وقت سابق، أعلنت مستشفى ابن سينا، إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في اشتباكات خلال اقتحام مخيم جنين، وذلك حسبما نشر الحساب الرسمي للتليفزيون الفلسطيني.

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