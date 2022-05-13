أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ضرورة زيادة معدلات الإنتاج المحلية من الزيت الخام والغاز الطبيعي للحد من آثار ارتفاع الأسعار العالمية للبترول، وتقليل الجانب الذي يتم استيراده لتخفيف الأعباء وترشيد النقد الأجنبي.

جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط وجهود زيادة إنتاج الثروة البترولية من الزيت الخام والغاز الطبيعي وتكثيف أنشطة الحفر وتنمية الحقول والإسراع بوضعها على خريطة الإنتاج، وفق بيان لوزارة البترول اليوم /الجمعة/.

وأكد الملا أهمية تلك الجهود في إطار خطة قطاع البترول للتعامل مع التحديات العالمية الراهنة والاستفادة من ارتفاع أسعار البترول والغاز حالياً على مستوى العالم في تكثيف الأنشطة والتعجيل بالمشروعات.

وتابع الإجراءات التي ينفذها قطاع البترول للتعجيل بمشروعات الحقول ووضع آبار الزيت الخام والغاز الطبيعي على خريطة الإنتاج، مشددا على أهمية الإسراع بالتنفيذ لتلك المشروعات والأنشطة وتنفيذ خطط للإنتاج المبكر من الحقول، خاصة في خليج السويس والصحراء الغربية، دعماً لزيادة إنتاج الزيت الخام خاصة مع توافر بنية تحتية وتسهيلات إنتاجية تم تعزيزها خلال السنوات الأخيرة في مختلف مناطق الإنتاج.

ووجه الوزير بالاستمرار في زيادة أجهزة حفر الآبار في المناطق البرية والبحرية بما يواكب متطلبات الزيادة في أنشطة الاستكشاف وتنمية الحقول ويسهم في سرعة تنفيذ وضع الآبار الجديدة على خريطة الإنتاج.

وطالب برفع وتيرة العمل في تنفيذ مشروعات زيادة معدلات الإنتاج وضغط الجداول الزمنية لتنفيذ الخطط والمشروعات، كما وجه أيضاً بالتنسيق مع شركات قطاع البترول (إنبى وبتروجت وخدمات البترول البحرية)، والمسئولة عن تنفيذ أعمال التصميمات الهندسية والإنشاءات الخاصة بالمشروعات والأعمال البحرية من أجل التعاون في سرعة إنجاز الأعمال اللازمة لاستكمال المشروعات.

وأكد الملا أهمية التنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب لسرعة البدء في تنمية الحقول التي لم يتم تنميتها، كما وجه بالإسراع في وتيرة التنسيق مع الشركات الفائزة بمناطق البحث والاستكشاف في المزايدة العالمية الأخيرة للانتهاء من الإجراءات اللازمة للإسناد.