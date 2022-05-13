قال حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة في القليوبية، إن القمح المصري يحقق معدلات إنتاج غير مسبوقة هذا العام.

وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في حلقة خاصة من أحد حقول القمح بالقليوبية ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن أنواع القمح الجديدة مبشرة جدا.

ومن جانبه قال الدكتور بهاء سالم، أحد ملاك الأراضي الزراعية، إنه يحرص على العمل بالزراعة، رغم أنه طبيب بشري، معلقا: «قررنا نزرع الأرض كلها قمح، ومتوقعين الفدان يدينا أكتر من 28 أردب، بفضل جهود وزارة الزراعة»، مشيرا إلى أن تكلفة زراعة الفدان مناسبة للإنتاجية.

وقال علي جودة، المهندس بالإدارة الزراعية بالقليوبية، إن وزارة الزراعة وفرت الأسمدة اللازمة كافة لزراعة القمح، موضحا أن حجم الإنتاج يتخطى 22 أردب للفدان.

وأشار إلى أن الوزارة سهلت إجراءات توريد القمح، معلقا: «القبض فوري من بنك مصر».

وأكد أن الظروف المناخية لعبت دورا في زيادة إنتاجية القمح خلال العام الجاري، متابعا: «أنا في قمة السعادة بسبب إنتاجية القمح في محافظة القليوبية، التي تتخطى 25 أردبا للفدان في بعض الحقول، وهو ما يعتبر ضعف إنتاج الأعوام الماضية، والفلاحون أيضا سعداء للغاية».

