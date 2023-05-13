رئيس مدينة الطود: 30% نسبة تنفيذ أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي

قال الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر، إن أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة وصلت نسبة تنفيذها إلى 30%، وذلك بعدما بدأت في فبراير الماضي.

وأوضح رزق، أن المحطة تنشأ على قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية العديسات قبلي، تم تخصيصها لهذا الغرض بقرار رقم 310 لسنة 2022 وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وتبلغ مساحتها 67.85 فدان، وتنفذ أعمال الإنشاء بتمويل من أحد البنوك الدولية للتنمية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وأضاف رزق، لـ"الشروق"، أن المشروع يستهدف معالجة مياه الصرف الصحي بقريتي العديسات قبلي والعديسات بحري بمركز ومدينة الطود، وبدأت الأعمال في فبراير الماضي بأعمال حفر وتركيب خطوط السيب حتى المصب، ثم تم تنفيذ أعمال حفر وتركيب خطوط الانحدار الرئيسية بقطر 10 بوصات لمشروع الصرف الصحي بطريق شارع الإدارة التعليمية بالمدينة، ثم تم منذ أيام تنفيذ تركيب خطوط السيب بقطر 500 ملي ضمن أعمال المشروع.

وأشار إلى أن مدينة الطود يتم بها حاليا تنفيذ 3 مشروعات أخرى في قطاع الصرف الصحي، منها 7 محطات رفع ومحطتين معالجة وتم مد نحو 3.63 كيلومتر خطوط طرد و46.662 شبكة انحدار، وتبلغ التكلفة الكلية لمشروع الصرف الصحي بالمدينة 303 ملايين جنيه وقراها.