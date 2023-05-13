 مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج أمام هوفنهايم - بوابة الشروق
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مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج أمام هوفنهايم

محمد ثابت
نشر في: السبت 13 مايو 2023 - 3:37 م | آخر تحديث: السبت 13 مايو 2023 - 3:37 م

أعلن نيكو كوفاتش، المدير الفني لفولفسبورج، تشكيل فريقه لمباراة هوفنهايم، اليوم السبت، على ملعب فوكسفاجن أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الألماني.

ويحتل فولفسبورج المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 46 نقطة، بينما يأتي هوفنهايم في المركز 14 برصيد 32 نقطة.

وشهد تشكيل فولفسبورج تواجد عمر مرموش على مقاعد البدلاء، بعدما فضل كوفاتش عدم الدفع به في التشكيل الأساسي.

وكان فولفسبورج قد أعلن رحيل مرموش بنهاية تعاقده مع النادي رسميا بحلول 30 يونيو الجاري.

وجاء تشكيل فولفسبورج على النحو التالي:


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