توجه رئيس البرلمان العربي الدكتور عادل العسومي، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه للبرلمان العربي والعمل العربي المشترك.

وقال خلال لقاء لبرنامج «عن قرب»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، إن «الرئيس السيسي، يؤمن بأهمية الدبلوماسية البرلمانية وأهمية دعمها»، معقبًا: «محظوظون بتواجدنا في مصر، ونحتاج هذا الإيمان والثقة في البرلمان للقيام بدورنا».

وأضاف أن «الدولة المصرية بدءًا من الرئيس السيسي، مرورًا بكل المؤسسات المصرية، تدعم البرلمان بشكل كبير»، مؤكدًا أن «هذا الدعم السبب الأساسي في نجاح البرلمان العربي وبرنامجه».

وتقدم بكل الشكر والثناء والتقدير للرئيس السيسي، على الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية، والذي سهل الكثير من الأمور، مضيفًا: «كل الجهات المصرية متعاونة، هذا التوجيه والدعم من الرئيس حملنا مسئولية كبيرة».

وأكد أن «الأمر ليس بغريب عن مصر؛ خاصة أنها بيت العرب ودائمًا قريبة من الدول العربية وتقدم الدعم لكل المبادرات العربية»، قائلًا إن مواقف مصر التاريخية حمت دول المنطقة.

وأشار إلى التنسيق مع مصر في العديد من الملفات، مستطردًا: «الدور المصري واضح ومؤثر في المنطقة، مصر بلد كبير على كل المستويات، ودبلوماسية البرلمان المصري مهمة لنا كبرلمان عربي وننسق مع الجهات المصرية لما فيه الخير والصالح للأمة العربية».