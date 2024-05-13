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أعداد جريدة الشروق
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المستشار الألماني يلتقي رؤساء حكومات دول الشمال في السويد

ستوكهولم - د ب أ
نشر في: الإثنين 13 مايو 2024 - 9:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 مايو 2024 - 9:57 ص

يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى السويد اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع رؤساء حكومات دول الشمال. ويشارك في الاجتماع رؤساء وزراء السويد والدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج.

وستدور المحادثات في المقام الأول حول الوضع الأمني ​​في أوروبا، ودعم أوكرانيا في دفاعها ضد روسيا، وكذلك حول ما يُسمى بالتهديدات الهجينة، مثل الهجمات السيبرانية أو التخريب. وسيقوم رؤساء الحكومات بزيارة مشتركة لمجموعة "إريكسون" للصناعات التكنولوجية. ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم.

ويواصل شولتش غدا الثلاثاء زيارته للسويد ويلتقي رئيس الوزراء أولف كريسترسون لإجراء محادثات ثنائية.

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