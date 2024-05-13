وكيل معهد بحوث القطن: نستهدف زراعة 350 ألف فدان لدعم الإنتاج المحلي والصادرات

يحيى: تراجع إنتاج القطن 33% عن العام الماضى بسبب نقص المساحة المزروعة.. وزرعنا 128 ألف فدان بالموسم الجديد

رئيس المعاملات الزراعية: انخفاض صادراتنا من القطن 49% نتيجة الاستخدام المحلى وتأثير توترات البحر الأحمر على الدول المستوردة

عمارة: نستهدف مضاعفة إنتاج الغزل لـ188 ألف طن سنويًا وإنتاج النسيج إلى 198 مليون متر والملابس الجاهزة إلى 50 مليون قطعة

قال وكيل معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة وليد يحيى، إن حجم المزروع من محصول القطن بلغ حتى الآن 128 ألف فدان، منها 40 ألف فدان فى الصعيد، بأصناف جيزة 95 وجيزة 98، بجانب زراعة 88 ألف فدان بالوجه البحرى، مؤكدًا أن المستهدف الوصول لمساحات تتراوح بين 320 و350 ألف فدان، وذلك لدعم الإنتاج المحلى والصادرات.

وأضاف يحيى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن تحديد الحكومة أسعار الضمان لمحصول القطن للموسم المقبل بـ10 آلاف جنيه لقنطار القطن بالوجه القبلى، و12 ألف جنيه للقنطار بالوجه البحرى، سوف يزيد من المساحات المزروعة بالقطن بنسب 25 إلى 37% عن العام الماضى الذى بلغت فيه المساحة المزروعة 255 ألف فدان، حيث إن متوسط أسعار القطن فى المزادات العلنية الموسم الحالى كان ما بين 10 و12 ألف جنيه للقنطار.

وأكد أن كميات الأقطان التى تم حلجها مليون و14 ألف قنطار قطن زهر، أنتجت مليون و219 ألف قنطار شعر؛ بنحو 61 ألف طن قطن، مقابل إنتاج 92 ألف طن قطن العام الماضى عن نفس الفترة، بسبب نقص المساحة المزروعة. وأن حجم الأقطان التى تم تسليمها للمغازل المحلية حتى 27 أبريل بلغ 237 ألفًا و670 قنطار شعر، لافتًا إلى أن كفر الشيخ تربعت على قائمة المحافظات فى حجم زراعات القطن بنسبة 35.9%، تليها الدقهلية بنسبة 18.7%.

من ناحيته، قال رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة مصطفى عمارة، إن وزارة الزراعة وإدارة التقاوى قامتا بتجهيز تقاوى تغطى 450 ألف فدان قطن بزيادة 100 ألف فدان عن المساحات المستهدفة، وأن أغلب التقاوى موجودة حاليًا فى الجمعيات الزراعية طبقًا للخريطة الصنفية بالقرار الوزارى رقم 88 لعام 2024، والتى وضعتها الوزارة على مستوى الجمهورية، وأكد عمارة، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن وفق بيانات رسمية من اتحاد مصدرى الأقطان المصرى فقد بلغت تعاقدات تصدير القطن المصرى منذ بداية الموسم التصديرى الجارى 44.233 ألف طن؛ وذلك فى الأسبوع السابع والثلاثين من الموسم التصديرى الجارى مقارنة بنحو 86.146 ألف طن فى الفترة نفسها من الموسم الماضى.

ولفت عمارة إلى أنه توزعت كميات الصادرات بين 28.189 ألف طن من إنتاج الموسم الجارى، بالإضافة إلى 15.341 ألف طن من إنتاج الموسم الماضى، موضحًا أنه يبدأ موسم تصدير القطن فى مطلع شهر سبتمبر من كل عام، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس من العام التالى له.

وأرجع عمارة أسباب انخفاض صادرات الموسم الجارى من القطن إلى سببين، الأول هو التوترات فى جنوب البحر الأحمر وتأثيرها على الصادرات إلى منطقة دول شرق آسيا كأبرز الأسواق المستوردة للأقطان المصرية، والثانى تقليص الصادرات إلى 40 ألف طن فقط من إنتاج الموسم، وذلك بهدف توفير المادة الخام من القطن للمصانع الحكومية وفقًا للخطة الوطنية لإعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج.

وقال إن الحكومة تنوى توفير كميات من إنتاج القطن المحلى لنحو ثلاثة مصانع تابعة لشركة مصر للغزل والنسيج، وهذه الخطة بالنسبة للإنتاج والتصدير مبدئية، لحين التعرف على إجمالى الكميات التى تحتاجها المصانع الحكومية بعد دخولها عمليات التشغيل عقب انتهاء خطة إعادة الهيكلة بالكامل، حيث تعمل الحكومة على خطة لإعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج، بهدف مضاعفة إنتاج الغزل من 35 ألفًا إلى 188 ألف طن سنويًا، وإنتاج النسيج من 50 مليون متر إلى 198 مليون متر، والملابس الجاهزة من 8 ملايين إلى 50 مليون قطعة، والوبريات من ألف طن إلى 15 ألف طن سنويًا.

وبيّن أن قطاع تصنيع المنسوجات والملابس بالكامل يمثل نحو 3% من إجمالى الناتج المحلى المصرى، ونحو 27% من إجمالى الناتج الصناعى، وحوالى 12% من إجمالى قيمة الصادرات، كما يُمثل القطن المصرى 25 إلى 30% من الإمدادات العالمية من الأصناف طويلة التيلة وفائقة الطول، حيث يعد قطاع المنسوجات فى مصر ثانى أعلى محرك اقتصادى مدر للدخل بعد القطاع الزراعى فى البلاد.