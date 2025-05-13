 ولي العهد السعودي يستقبل ترامب في قصر اليمامة بالرياض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ولي العهد السعودي يستقبل ترامب في قصر اليمامة بالرياض

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 13 مايو 2025 - 12:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 مايو 2025 - 12:23 م

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قصر اليمامة بالرياض.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لترامب لدى وصوله إلى القصر، حيث عُزف النشيد الوطني لكل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، واستعرض الجانبان حرس الشرف.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إلى الرياض، في أول زيارة رسمية خارجية له بعد توليه منصبه في 20 يناير الماضي، وفي مستهل جولة خليجية تشمل السعودية وقطر والإمارات.

وحطت طائرة ترامب، بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وكان في استقباله في المطار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وتوجه ولي العهد السعودي وترامب إلى صالة التشريفات بمطار الملك خالد الدولي في استراحة قصيرة، تبادلا خلالها الأحاديث الودية، وتناولا القهوة السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقالت قناة «العربية»، إن ترامب وصل إلى السعودية في زيارة إلى المنطقة وصفها بالتاريخية في أول جولة خارجية له منذ انتخابه، فيما تحمل الجولة دلالات سياسية، واقتصادية واسعة، بالنظر إلى توقيتها في خضم تحديات إقليمية متسارعة، بجانب مكانة الرياض كشريك استراتيجي لواشنطن في ملفات الأمن والطاقة ومكافحة الإرهاب.

ويرافق ترامب في هذه الزيارة، وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، للمشاركة في الاجتماعات المقررة في الرياض، في حين من المتوقع أن ينضم وزير التجارة هوارد لوتنيك، إلى الوفد.

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