صلاح محسن يقود هجوم المصري في مواجهة فاركو بالدوري

أعلن الجهاز الفني للنادى المصري، بقيادة أنيس بو جلبان، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة فاركو في الخامسة من مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية للدوري المصري الممتاز.

ويحتل فاركو، قبل مباراة اليوم، المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة التتويج، برصيد 30 نقطة، فيما يحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس برصيد 35 نقطة وبفارق نقطة وحيدة خلف البنك الأهلي الرابع.

ويدخل المصري مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي وحسن علي.

خط الوسط: محمد مخلوف، سامادو اتدجيكيو وعبد الرحيم دغموم.

الهجوم: ميدو جابر، كريم بامبو وصلاح محسن .

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: محمد شحاته، باهر المحمدي، عمرو سعداوي، أحمد عيد، مصطفى أبو الخير، أحمد على عامر، حسين فيصل، فخر الدين بن يوسف وجون إيبوكا.