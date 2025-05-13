محافظ كفرالشيخ يفتتح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية

افتتح اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، سوق «اليوم الواحد» للسلع الغذائية والاستهلاكية المخفضة بمركز بيلا، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، والغرفة التجارية، والشركة العامة لتجارة الجملة، وقطاع مطاحن كفرالشيخ، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

واطلع محافظ كفرالشيخ، على المعروض من السلع والمنتجات التي شملت الزيت، السكر، الأرز، اللحوم البلدية، المكرونة، البيض، السمنة، الشاي، الصلصة، البقوليات، منتجات الأجبان، العسل، الخل، العصائر، الفاكهة، الخضروات، المنظفات، العطارة، إضافة إلى الملابس والأحذية.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى آراء المواطنين حول توافر السلع وجودتها وأسعارها، حيث عبر المواطنون عن رضاهم عن مستوى المنتجات وتنوعها، وكذلك التخفيضات التي تصل إلى 30%، والتي تعد خطوة مهمة في التخفيف من الأعباء المعيشية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن إقامة أسواق «اليوم الواحد» تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مشيرًا إلى أن جميع السلع المعروضة ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، ما يعكس حرص الدولة على دعم المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بالتوسع في إقامة أسواق «اليوم الواحد» في مختلف المراكز والمدن، وزيادة عدد المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية لضمان توافر السلع بجودة عالية وأسعار عادلة، ومواجهة الغش التجاري واحتكار السلع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الأساسية وضمان وصولها للمواطنين بأسعار مخفضة.