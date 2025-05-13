المديرة الإقليمية للصحة العالمية: ثلاثة أرباع سكان غزة يواجهون مستويات كارثية من الحرمان الغذائي

• بلخي: رغم عدم إعلان المجاعة في غزة حتى الآن لكنهم يتضورون جوعا والأمراض تنتشر بسرعة كبيرة

قالت الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه وفقا للتحليل الصادر أمس عن مبادرة "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" بشأن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد، يواجه جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة نقصا مطولا في الغذاء، ويعاني واحد من كل 5 أشخاص، أي ما يقرب من نصف مليون، من المجاعة.

يأتي ذلك خلال مؤتمر صحفي طارئ اليوم، للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، للحديث عن الأوضاع الطارئة في الإقليم.

وأكدت بلخي، أن ثلاثة أرباع سكان غزة يواجهون مستويات "طارئة" أو "كارثية" من الحرمان من الغذاء، وهما أسوأ مستويين على مقياس النقاط الخمس الذي وضعته المبادرة المشار إليها.

ولفتت بلخي، إلى أنه ورغم أن المجاعة لم يعلن عنها حتى الآن، لكن الناس يتضورون جوعا بالفعل، والأمراض تنتشر بسرعة كبيرة، وما لم تتخذ إجراءات عاجلة، فسيشهد الوضع الراهن تدهورا سريعا.