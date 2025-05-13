رد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية على سؤال «هل لسه فيه عالم عربي، هل يوجد عالم عربي؟ بعد 80 عامًا على تأسيس الجامعة العربية».

وقال خلال مقابلة لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر «ON E»: « أيوه فيه.. 22 وزير خارجية يتحدثون لغة واحدة هي اللغة العربية الفصحى التي نفهمها جميعا، أنا أحيانا أسخر من الوزراء الأوروبيين بحدة وأقول لهم عندما تجلسون سويا هناك 27 مترجما، صنوق ترجمة؛ ولكن أنا أستطيع أن أتحدث إلى 22 دولة عربية بنفس اللغة».

وشدد أن «الأمة العربية موجودة، واللغة والثقافة العربية موجودة، والموسيقى العربية موجودة، وأم كلثوم تُسمع في كل مكان».

ورد على تعليق الإعلامية لميس الحديدي «ولكن المصالح العربية، متفاوتة العالم العربي منقسم إلى أقليات»، قائلا: «ما أوربا والولايات المتحدة افترقت حاليا، زي مصالح بريطانيا والولايات المتحدة، والأنجلوساكسون الجبار الذي يعمل على الهيمنة على العالم منذ 100 سنة يجمعهم لغة واحدة».

ورأى أن «السيف أحيانا يكون صوته أكثر تأثيرًا للأسف»، مشيرا إلى أن «في هذه اللحظة التي نشهد فيها السقوط الأخلاقي غير المسبوق للمجتمع الدولي والعالم الغربي ، نرى أن السيف الإسرائيلي يتحرك في كل اتجاه؛ لكن لن يغير الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية موجودة، والشعب الفلسطيني موجود، ولن يستطيع أحد أن يتخلص من هذا الشعب، ولن يتم التهجير لموقف مصر والأردن والشعب الفلسطيني».

وأرجع الانطباع لدى البعض بأن نتنياهو «يغير الشرق الأوسط» إلى «الاختلافات العربية-العربية»، مستشهدا بانقسام اليمن والسودان وسوريا وليبيا على أنفسهم، قائلا: «هذه هي النتيجة».