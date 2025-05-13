مستشفى الشيخ زايد التخصصي تطلق النسخة الأولى لمؤتمر القسطرة المخية

انطلقت فعاليات النسخة الأولى لمؤتمر القسطرة المخية بمستشفى الشيخ زايد التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، برئاسة الدكتور فاروق حسن رئيس وحدة القسطرة المخية – أستاذ بطب القصر العيني.

وقال الدكتور صلاح جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، إن المؤتمر في نسخته الأولى يأتي في إطار اهتمام إدارة المستشفى بالأنشطة العلمية والتعليم الطبي المستمر ومتابعة المستجدات في المجال الطبي التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

وأكد الدكتور فاروق حسن، أستاذ ورئيس قسم القسطرة المخية، على دور الطاقم الطبي متعدد التخصصات، الذي يضم أطباء المخ والأعصاب، والرعاية المركزة، والطوارئ، والصيدلة الإكلينيكية، والتمريض، في أدائهم خلال الفترة الماضية، ومساهمتهم في إنجاز عدد من الحالات ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وتضمنت الفعاليات عددًا من المحاضرات والنقاشات العلمية على يد خبراء القسطرة المخية، بحضور مشاركين من مختلف الجامعات والمعاهد التعليمية وقطاعات وزارة الصحة المصرية وهيئات الرعاية الصحية والأكاديمية الطبية العسكرية، حيث ناقشت الجلسة الافتتاحية أحدث البروتوكولات الدولية للقسطرة المخية في التعامل مع حالات السكتة الدماغية الحادة.

وتناولت الجلسة الثانية للمؤتمر نتائج الحالات التي تم إجراؤها مؤخرًا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي منذ افتتاح وحدة السكتة الدماغية، وتم استعراض أحدث طرق القسطرة المخية لعلاج السكتة الدماغية خلال فعاليات الجلسة الثالثة.

واختُتمت فعاليات المؤتمر بورشة العمل التفاعلية، وذلك باستخدام نموذج محاكاة حي (Simulator) لإجراء حالات القسطرة المخية، بحضور عدد من شباب الأطباء من مختلف التخصصات الطبية على مستوى القطاع الصحي المصري.