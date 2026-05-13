توج نور الدين محمد، لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، بثلاث ميداليات «ذهبيتان وفضية» في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للكبار بالإسماعيلية.

وأعلن الاتحاد المصري لرفع الأثقال عن تتويج نور الدين محمد بالميدالية الذهبية في منافسات الخطف برفع 132 كجم، والميدالية الفضية في منافسات الكلين والنتر برفع 156 كجم، والميدالية الذهبية في منافسات المجموع بإجمالي 288 كجم، ضمن منافسات وزن أقل من 65 كجم.

وتستضيف الإسماعيلية منافسات بطولة إفريقيا للكبار وبطولة البحر المتوسط لرفع الأثقال، خلال الفترة من 10 إلى 16 مايو الجاري، بمشاركة 27 دولة إفريقية ومتوسطية، في حدث رياضي كبير يؤكد من جديد قدرة مصر على تنظيم أكبر البطولات القارية والدولية بأعلى مستوى فني وتنظيمي.

وجاء جدول منافسات باقي لاعبي منتخب مصر في البطولة الإفريقية للكبار كالتالي:

هاجر رشدي (وزن 63 كجم) — الأربعاء، الساعة 4 عصرًا.

شيماء عبد الناصر (وزن 69 كجم) — الخميس، الساعة 12 ظهرًا.

روفيدة فتحي (وزن 77 كجم) — الخميس، الساعة 4 عصرًا.

سارة سمير (وزن 86 كجم) — الجمعة، الساعة 3 عصرًا.

ميار عبد القادر وفاطمة صادق (وزن +86 كجم) — الجمعة، الساعة 3 عصرًا.

أحمد حسين ونور الدين زكي (وزن 65 كجم) — الأربعاء، الساعة 6 مساءً.

أحمد سعيد (وزن 71 كجم) — الخميس، الساعة 2 ظهرًا.

عبد الرحمن يونس (وزن 88 كجم) — الجمعة، الساعة 5 مساءً.

أحمد عاشور وكريم كحلة (وزن 94 كجم) — الجمعة، الساعة 7 مساءً.

أحمد جمال ومحمود حسني (وزن 110 كجم) — السبت، الساعة 12 ظهرًا.