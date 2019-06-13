«صحة المنيا»: رفع 50247 كيلوجرام نفايات طبية من المستشفيات الجامعية

قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن وحدة النفايات الطبية الخطرة تواصل جهودها في رفع النفايات الناتجة عن المستشفيات الجامعية ليتم حرقها والتخلص الآمن منها -وفقًا للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية المتبعة، والقدرة الاستيعابية للمحارق التابعة لمديرية الصحة-، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ومن أجل بيئة نظيفة خالية من التلوث.

وأوضحت وكيل الوزارة -في تصريحات- أن المحافظة بها 6 محارق للنفايات الطبية الخطرة وهي: "محرقة المنيا العام، ومحرقة أبو سيدهم، ومحرقة لطف الله، ومحرقة ملوي، ومحرقة حميات بني مزار، ومحرقة مغاغة"، وتعمل كل منها بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 100 إلى 200 كجم/دورة، لافتة إلى رفع 50247 كيلوجراما من نفايات المستشفيات الجامعية الخطرة في الفترة من فبراير وحتى يونيو 2019، وتم حرق جزء منها داخل تلك المحارق نظرًا لتعطل المحارق طرفهم منذ عام 2018.

وأضافت أنه تم تفعيل خطة طوارئ مع المحافظات المجاورة لضمان التخلص الكامل لكافة النفايات الناتجة من المستشفيات الجامعية، كي لا تكون خطرا يهدد الصحة العامة للمواطنين، ذاكرة أن المديرية تعاقدت مع المستشفيات الجامعية ليتم رفع النفايات الطبية الخطرة وفقًا للقدرة الاستيعابية للمحارق بالمحافظة لحين إصلاح المحارق طرفهم على أن تكون وحدة النفايات الخطرة غير مسئولة عن تراكم النفايات الخطرة بالمنشأة في حال تأخر سداد المطالبات.