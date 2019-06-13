مسؤول في حماس: إسرائيل تختلق حججا واهية للتصعيد ضد غزة

قال مسؤول في حركة حماس، اليوم الخميس، إن إسرائيل "تختلق حججا واهية" للتصعيد ضد قطاع غزة، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وذكر القيادي في حماس باسم نعيم ، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم ، أن "الاحتلال الإسرائيلي يتحمل تداعيات تملصه والتراجع عن تنفيذ التفاهمات الأخيرة للتهدئة في غزة".

وقال نعيم إن إسرائيل "تستند إلى حج واهية مثل وجود حرائق في محيط قطاع غزة، يرجع أغلبها حسب متابعتنا للأجواء الحارة أو حرق بعض المزارعين لمحاصيلهم لأسباب اقتصادية مالية، بادعاء وجود بالونات حارقة".

وأضاف "نحن ندرك أن هذا السلوك هو محاولة فاشلة للهروب من الأزمات الداخلية، وفِي مقدمتها الانتخابات القادمة وتشكيل الحكومة، وتصديرها للخارج على حساب شعبنا الفلسطيني وحريته وحياته".

وأكد نعيم أن قرار الفصائل الفلسطينية هو الالتزام بشروط التفاهمات الأخيرة للتهدئة "طالما التزم الاحتلال، ولا نية للتصعيد".

وتابع قائلا:" لذلك نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد والعدوان على بعض المناطق في غزة، وندعوه للتراجع عن قراراته الخرقاء التي لن تزيد الأمور إلا تعقيداً وتوتراً".

وأغارت إسرائيل على قطاع غزة لأول مرة منذ أسابيع اليوم في توتر يأتي قبل يوم من استئناف تظاهرات مسيرات العودة للمطالبة برفع الحصار عن القطاع.

كما فرضت إسرائيل منذ صباح اليوم طوقا بحريا على قطاع غزة ومنعت عمل صيادي الأسماك بشكل كامل حتى إشعار آخر.