2.58 مليار دولار صادرات مصر خلال مارس الماضى

سجلت قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى المصرى، 4.15 مليار دولار خلال شهر مارس الماضى، مقابل 3.77 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع 10.1٪، بحسب النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن شهر مارس الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس.

وأظهرت النشرة انخفاض قيمة الصادرات، بنسبة 3.9٪ حيث بلغت 2.58 مليار دولار خلال شهر مارس الماضى، مقابل 2.68 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، «يرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع» وأهمها: (ملابس جاهزة بنسبة 0.4٪، البترول الخام 7.3٪، برتقال طازج 55.4٪، بطاطس 1.1٪).

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق، أهمها «منتجات البترول بنسبة 201.5%، لدائن بأشكالها الأولية «بلاستيك» 45.5٪، أسمدة 2.7٪، ومنتجات ألبان 2.7 ٪».

وأوضحت نشرة المركزى للتعبئة والإحصاء أن قيمـة الواردات ارتفعت بنسبة 4.3٪ حيث بلغـت 6.73 مليار دولار، مقابل 6.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها «لدائن بأشكالها الأولية «بلاستيك» بنسبة 14.3٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 29.8٪، قمح 18.7٪، لحوم بنحو 5٪».

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهــمها «منتجات البترول بنسبــة 3.1٪، مواد أولية من حديد أو صلب 8.1٪، سيارات ركوب 5.1٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 1.3٪.