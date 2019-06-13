تراجع ملحوظ في أعداد المتظاهرين في هونج كونج وسط هطول غزير للأمطار

تراجعت أعداد المتظاهرين في شوارع هونج كونج بشكل ملحوظ، اليوم الخميس، وسط هطول غزير للأمطار، وذلك بعد أن أدت مسيرة جماهيرية حاشدة إلى تأجيل نقاش حول مشروع قانون مثير للجدل من شأنه السماح بتسليم المطلوبين المشتبه بهم إلى البر الرئيسي للصين.

وكانت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، وهى ائتلاف مؤيد للديمقراطية وتعمل كمنظم غير رسمي للمظاهرات، قد ذكرت مساء الأربعاء أن المظاهرات ستستمر حتى تسحب الحكومة مشروع القانون.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، نقلا عن مصادر محلية، أن المجلس التشريعي لن يعقد جلسته اليوم الخميس لمناقشة القراءة الثانية لمشروع القانون.

وأطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والرصاص المطاطي، أمس الأربعاء، على المتظاهرين في مواقع الاحتجاج.

واحتشد الآلاف، معظمهم من التلاميذ هناك احتجاجا على مشروع القانون.